Россиянам объяснили, как перенесут выплату пенсии из-за выходных на 9 мая

Часть россиян получат пенсии заранее в связи с переносом выплат из-за праздничный дней, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В связи с тем, что 8−11 мая официально являются официальными выходными днями, то, соответственно тем гражданам, кто получает пенсию в эти дни, она будет выплачена заранее. Так, если выплата, например, приходится на 9 мая, то её выплатят досрочно: 6−7 мая. Причём, это касается всех пенсионных выплат: и страховых пенсий, и социальных пенсий, и накопительных пенсий, и дополнительных выплат по линии Социального фонда России», — объяснил экономист.
Эксперт подчеркнул, что для досрочного получения пенсий в связи с праздниками не нужно писать никакие заявления ни в бумажном, ни в электронном виде.
«Поэтому если кто-то позвонит и попросит сделать какие-либо дополнительные действия (могут попросить дать код от банковской карты или от госуслуг, якобы с целью подтверждения факта возможности досрочного получения пенсии или подписания заявления), то можно быть уверенным, что это мошенник», — уточнил он.
Если дата получения пенсии выпадает на выходной день почтовых отделений, то выплату можно получить в последний рабочий день отделения. Это касается тех, кто получает выплаты через «Почту России».
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