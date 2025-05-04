Россиянам объяснили, как перенесут выплату пенсии из-за выходных на 9 мая

«В связи с тем, что 8−11 мая официально являются официальными выходными днями, то, соответственно тем гражданам, кто получает пенсию в эти дни, она будет выплачена заранее. Так, если выплата, например, приходится на 9 мая, то её выплатят досрочно: 6−7 мая. Причём, это касается всех пенсионных выплат: и страховых пенсий, и социальных пенсий, и накопительных пенсий, и дополнительных выплат по линии Социального фонда России», — объяснил экономист.