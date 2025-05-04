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На Северо-Западе Челябинска появятся две новые дороги

Администрация Челябинска утвердила проекты строительства двух новых автомобильных дорог в рамках развития транспортной инфраструктуры города.

Источник: «Вечерний Челябинск»

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэрии.

Первый проект касается участка улицы Чичерина, который будет проложен от Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева в Калининском и Центральном районах. Ширина магистрали составит 32 метра. Новая дорога обеспечит удобный подъезд к территории будущего «спортивного города».

Второй объект — автомобильная дорога в микрорайоне Парковый. Магистраль протянется по улице Хариса Юсупова от Краснопольского проспекта до улицы Маршала Чуйкова. Проектом предусмотрены тротуары шириной от 2 метров и велодорожки. Рядом с этим участком уже ведется строительство новой школы, что повысит транспортную доступность образовательного учреждения.