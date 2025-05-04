На Северо-Западе Челябинска появятся две новые дороги

Второй объект — автомобильная дорога в микрорайоне Парковый. Магистраль протянется по улице Хариса Юсупова от Краснопольского проспекта до улицы Маршала Чуйкова. Проектом предусмотрены тротуары шириной от 2 метров и велодорожки. Рядом с этим участком уже ведется строительство новой школы, что повысит транспортную доступность образовательного учреждения.