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В Челябинской области увеличат поддержку племенного животноводства

Финансирование племенного животноводст в регионе к текущем году вырастет на 42 млн рублей.

Источник: Reuters

В общей сложности из федерального и областного бюджетов будет выделено 180 млн рублей.

Средства направят на закупку скота и содержание поголовья. Рост обеспечен перераспределением расходов на АПК.

В прошлом году аграрии приобрели свыше 600 нетелей за 110 млн рублей для улучшения генетики стад. На этот год уже выделено 15 млн рублей на закупку скота и 109,9 млн — на содержание (энергоресурсы, ветпрепараты, зарплаты). До конца года планируется выплатить еще 55 млн рублей.

В регионе действуют 10 племенных хозяйств (5 молочных, 5 мясных) и 2 птицерепродуктора. Молочные предприятия, где содержится голштинская порода, произвели 70,6 тыс. тонн молока (43% от общего объёма в регионе).

С этого года вводится новая мера — компенсация до 70% затрат на геномные исследования для селекции. С 2026 года субсидии будут направляться не на содержание поголовья, а на селекционные программы. Затем поддержка станет доступна только хозяйствам, зарегистрировавшим маточное поголовье в федеральной системе ФГИС ПР.

«Племенным предприятиям необходимо адаптировать отчетность и ввести должности селекционеров для работы с господдержкой», — отметил заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.