В Челябинской области увеличат поддержку племенного животноводства

С этого года вводится новая мера — компенсация до 70% затрат на геномные исследования для селекции. С 2026 года субсидии будут направляться не на содержание поголовья, а на селекционные программы. Затем поддержка станет доступна только хозяйствам, зарегистрировавшим маточное поголовье в федеральной системе ФГИС ПР.