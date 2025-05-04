Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 мая

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 515,89 тенге, продажа 518,11 тенге;
- евро: покупка 583,81 тенге, продажа 587,86 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,07 — 6,19 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 513,52 тенге, продают по 519,53 тенге;
- евро: покупка 581,50 тенге, продажа 588,56 тенге;
- рубль: покупка 6,05 тенге, продажа 6,19 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 516,16 тенге, 1 евро 584,86 тенге, 1 рубль 6,25 тенге.
По итогам дневных торгов 2 мая средневзвешенный курс доллара составил 516,16 тенге, поднявшись на 3,68 тенге.