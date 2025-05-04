Более миллиона гектаров земли в Казахстане отдадут под новые культуры: что планируют посеять

В Минсельхозе подчеркнули, что за последние два года площадь, которую используют для выращивания пшеницы, сократилась на 750 тыс. га, в том числе на 187 тыс. га в этом году. В ведомстве подчеркнули, что с учетом рыночной ситуации и социальной значимости культур, планируется увеличение площадей ячменя на 158 тыс. га и гречихи — на 41 тыс. га.