Корейская автокомпания KGM представила модели для России

KGM Torres построен на той же платформе, что и Korando, и унифицирован с ним по агрегатам. Россиянам он доступен в переднеприводном и полноприводном вариантах, но комплектаций уже четыре, а не три. И эта машина выглядит наиболее современной у KGM на фоне других моделей линейки. Здесь на передней панели уже минимум физических кнопок, их заменяют два 12-дюймовых дисплея для комбинации приборов и медиасистемы.