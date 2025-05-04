Балынин озвучил проблемы, которые ждут западные компании при возвращении

Большинству ушедших из России западных брендов будет сложно вернуться, так как их ниши преимущественно уже заняты отечественными производителями. Об этом aif.ru заявил ;доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Большинству ушедших иностранных брендов будет крайне сложно вернуться на российский рынок на прежние ниши в привычных для них объемах. Это связано с тем, что они преимущественно уже заняты отечественными игроками, любовь и доверие к которым уже удалось завоевать у российского потребителя», — сказал эксперт.
По мнению Балынина, россияне будут выбирать надежного отечественного производителя, а не иностранных, которые «напоминают флюгер в ветренную погоду: вчера ушли, сегодня вернулись, а завтра опять уйдут».
«Конечно, тем иностранным брендам, которые предусматривали в своих соглашениях возможность обратного выкупа, будет вернуться проще. Такая возможность закреплена в их соглашениях, но там тоже прописаны сроки. Однако эти сроки были предусмотрены разные, и в некоторых случаях они уже истекли», — отметил экономист.
При этом экономист подчеркнул, что условия для возвращения каждой компании должны определяться индивидуально, с учетом обеспечения позитивного вклада в экономический рост страны.
Ранее сообщалось, что треть компаний из США утратили право на выкуп проданных в РФ активов.