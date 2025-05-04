Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балынин озвучил проблемы, которые ждут западные компании при возвращении

Условия для возвращения каждой компании должны определяться индивидуально, считает экономист.

Источник: Аргументы и факты

Большинству ушедших из России западных брендов будет сложно вернуться, так как их ниши преимущественно уже заняты отечественными производителями. Об этом aif.ru заявил ;доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Большинству ушедших иностранных брендов будет крайне сложно вернуться на российский рынок на прежние ниши в привычных для них объемах. Это связано с тем, что они преимущественно уже заняты отечественными игроками, любовь и доверие к которым уже удалось завоевать у российского потребителя», — сказал эксперт.

По мнению Балынина, россияне будут выбирать надежного отечественного производителя, а не иностранных, которые «напоминают флюгер в ветренную погоду: вчера ушли, сегодня вернулись, а завтра опять уйдут».

«Конечно, тем иностранным брендам, которые предусматривали в своих соглашениях возможность обратного выкупа, будет вернуться проще. Такая возможность закреплена в их соглашениях, но там тоже прописаны сроки. Однако эти сроки были предусмотрены разные, и в некоторых случаях они уже истекли», — отметил экономист.

При этом экономист подчеркнул, что условия для возвращения каждой компании должны определяться индивидуально, с учетом обеспечения позитивного вклада в экономический рост страны.

Ранее сообщалось, что треть компаний из США утратили право на выкуп проданных в РФ активов.