Балынин озвучил проблемы, которые ждут западные компании при возвращении

«Большинству ушедших иностранных брендов будет крайне сложно вернуться на российский рынок на прежние ниши в привычных для них объемах. Это связано с тем, что они преимущественно уже заняты отечественными игроками, любовь и доверие к которым уже удалось завоевать у российского потребителя», — сказал эксперт.