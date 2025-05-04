В Крыму оценили потенциал для приема туристов

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым занял первое место в номинации «Регион оздоровительного туризма» по итогам Всероссийского конкурса «Регионы туризма и гостеприимства».
«Каким потенциалом мы обладаем для приема гостей? Это 1108 средств размещения, в том числе 91 санаторий. Это 11 500 памятников истории, культуры, архитектуры, более 800 культовых объектов. Около 60 этнографических объектов, из трехсот музеев, которые есть в Крыму, 16 — республиканские. У нас 199 особо охраняемых природных территорий, пять природных заповедников, 30 парков памятников садово-паркового искусства, около 900 пещер, 94 винодельческих предприятия», — перечислил Стрельбицкий.
Также в Крыму разработаны более 200 экскурсий, которые обслуживают более 1350 экскурсоводов и гидов-переводчиков, аттестованных в республике, добавил он.
«Крым обладает уникальными природными и лечебными факторами. Важно самое лучшее брать на вооружение, но нельзя забывать и тот багаж, который у нас есть с царских времен и советского периода, потому что наработки наших ученых, наших врачей в Крыму уникальны, и они имеют клинические подтверждения того, что это благотворно влияет на здоровье человека», — напомнил собеседник.
В Крыму вот уже 200 лет развивается оздоровительный туризм, и за это время получены уникальные материалы, которые используются и сегодня, добавил он.
Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» Елена Бирюкова.
По мнению эксперта по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислава Бури, некоторые особенно популярные сейчас в России и мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, которые пользуются спросом. Эксперт также убежден, что популяризировать санаторно-курортное оздоровление в Крыму среди российской молодежи необходимо комплексно.