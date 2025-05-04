В Крыму оценили потенциал для приема туристов

«Крым обладает уникальными природными и лечебными факторами. Важно самое лучшее брать на вооружение, но нельзя забывать и тот багаж, который у нас есть с царских времен и советского периода, потому что наработки наших ученых, наших врачей в Крыму уникальны, и они имеют клинические подтверждения того, что это благотворно влияет на здоровье человека», — напомнил собеседник.