Казахстан увеличил производство и экспорт мяса

«Устойчивый рост сохраняется и в 2025 году. За первые три месяца объем производства мяса всех видов увеличился на 2,8%, субпродуктов — на 20%, колбасных изделий — на 12,6%, мясных консервов — на 34,6%.Значительный рост показал экспорт мясной продукции. За первые два месяца 2025 года экспорт говядины и баранины увеличился в два раза, экспорт колбасных изделий — на 2,7%, мясных консервов — в 3,6 раза», — рассказали в министерстве.