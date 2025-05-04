Где в Минске самые дорогие квартиры? Пять важных текстов о недвижимости

А здесь собрали еще несколько важных и просто интересных текстов о недвижимости, которые вы могли пропустить.
***
«В сфере недвижимости персональными данными считается любая информация о физическом лице, с помощью которой его можно идентифицировать, будь то фамилия, имя, дата рождения или несколько признаков, характерных для идентичности человека. В том числе и фото квартиры на сайтах в интернете».
***
«В Австралии провели эксперимент с участием 1420 человек, которые долго арендуют жилье. По результатам анализа крови, который отслеживал метилирования ДНК, оказалось, что у большинства из них риск преждевременного биологического старения даже выше, чем у заядлых курильщиков. Причина — постоянное переживание о возможном повышении аренды и страх потерять квартиру».
***
«В ближайшее время в Беларуси разработают программу реновации жилья, в которой определят, какие дома будут сносить. В ней определят районы, в которых дома будут подлежать сносу и где будут строиться уже новые кварталы. Планируется уплотнение с улучшением условий проживания. Людям, проживающим в домах, подлежащих сносу, предложат компенсацию либо жилье в новых квартирах».
***
«В Минске уже больше 10 лет работают несколько подземных торговых центров. Как правило, они находятся в неплохих с точки зрения трафика локациях, однако успешность многих из них вызывает сомнения. Office Life заглянул в некоторые подземные ТЦ и обсудил с экспертом перспективность этого формата для ретейла».