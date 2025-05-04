Где в Минске самые дорогие квартиры? Пять важных текстов о недвижимости

«В ближайшее время в Беларуси разработают программу реновации жилья, в которой определят, какие дома будут сносить. В ней определят районы, в которых дома будут подлежать сносу и где будут строиться уже новые кварталы. Планируется уплотнение с улучшением условий проживания. Людям, проживающим в домах, подлежащих сносу, предложат компенсацию либо жилье в новых квартирах».