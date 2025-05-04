Что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В ЕЭК обсудили проблемы и совместные действия по развитию цифровой экономики в агропромышленном комплексе ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.
К диалогу пригласили представителей министерств сельского хозяйства, бизнеса стран ЕАЭС, международных экспертов.
Директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о формировании цифровой экосистемы в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС, коснувшись вопросов обмена данными по сортам сельскохозяйственных растений, племенных животных и селекционных достижений, а также интерактивной карты агроиндустрии.
«С 1 июня 2026 года начнется практическая реализация Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией», — отметила она.
Участники круглого стола поделились опытом внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, включая технологии точного земледелия, автоматизацию ферм
Встреча подтвердила значимость цифровой трансформации агропромышленного комплекса ЕАЭС, а также необходимость совместных усилий государств-членов для создания эффективной экосистемы в целях повышения конкурентоспособности данного сектора экономики, добавили в пресс-службе ЕЭК.