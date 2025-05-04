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Что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией в ЕАЭС

Участники круглого стола поделились опытом внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, включая технологии точного земледелия и автоматизацию ферм.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В ЕЭК обсудили проблемы и совместные действия по развитию цифровой экономики в агропромышленном комплексе ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.

К диалогу пригласили представителей министерств сельского хозяйства, бизнеса стран ЕАЭС, международных экспертов.

Директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о формировании цифровой экосистемы в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС, коснувшись вопросов обмена данными по сортам сельскохозяйственных растений, племенных животных и селекционных достижений, а также интерактивной карты агроиндустрии.

«С 1 июня 2026 года начнется практическая реализация Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией», — отметила она.

Участники круглого стола поделились опытом внедрения цифровых решений в растениеводстве и животноводстве, включая технологии точного земледелия, автоматизацию ферм и т. д.

Встреча подтвердила значимость цифровой трансформации агропромышленного комплекса ЕАЭС, а также необходимость совместных усилий государств-членов для создания эффективной экосистемы в целях повышения конкурентоспособности данного сектора экономики, добавили в пресс-службе ЕЭК.