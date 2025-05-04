Что даст новый импульс развитию электронной торговли сельхозпродукцией в ЕАЭС

Директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о формировании цифровой экосистемы в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС, коснувшись вопросов обмена данными по сортам сельскохозяйственных растений, племенных животных и селекционных достижений, а также интерактивной карты агроиндустрии.