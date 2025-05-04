Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась до 61539 рублей

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, в феврале она составила 61539 рублей. Это меньше, чем было в январе — 63510 рублей. Однако на 21,4% больше, чем в феврале 2024 года.
В целом за январь-февраль в регионе средняя зарплата жителей Волгоградской области составила 62534 рубля. Это на 21,4% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.
Среди регионов ЮФО самая высокая зарплата в феврале 2025 года наблюдалась в Краснодарском крае — 67168 рублей. Жители Ростовской области получали в среднем 62081 рубль, Астраханской — 61025 рублей. Самая высокая средняя зарплата — в Краснодарском крае (67168 рублей). А меньше всего зарабатывали в феврале в республике Калмыкия — 49332 рубля.