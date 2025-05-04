В Хабаровском районе начался ремонт дороги от Красной Речки до Казакевичево

В этом году подрядчики обновят три участка дороги — с третьего по седьмой километр, с двадцать второго по двадцать третий и с двадцать восьмого по тридцать первый километр. Сейчас дорожники расчищают обочины, вырубают кустарник, устанавливают бордюрный камень.