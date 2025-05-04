В Хабаровском районе начался ремонт дороги от Красной Речки до Казакевичево

В Хабаровском районе стартовал ремонт краевой дороги «Обход поселка Красная Речка — село Казакевичево». Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Дорога обеспечивает сообщение сразу с девятью селами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В этом году подрядчики обновят три участка дороги — с третьего по седьмой километр, с двадцать второго по двадцать третий и с двадцать восьмого по тридцать первый километр. Сейчас дорожники расчищают обочины, вырубают кустарник, устанавливают бордюрный камень.
«Позже начнется фрезерование старого покрытия и укладка нового асфальта. Также будут отремонтированы тротуары, установлены остановочные павильоны, дорожные знаки и нанесена разметка», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Посмотреть объекты, где в этом году идут работы, можно в «Атласе 27» — цифровой карте проблемных дорог, созданной по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Завершить ремонт планируют к концу сентября.