В Крыму появятся 10 крупных станций скорой помощи

Ранее сообщалось, что за последние десять лет в Крыму ввели в эксплуатацию пять подстанций службы скорой помощи. Сейчас продолжается строительство еще пяти таких объектов. Кроме того, за этот период автопарк дважды проходил обновление, на данный момент он составляет более 380 автомобилей.