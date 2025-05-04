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В Крыму появятся 10 крупных станций скорой помощи

На территории Крыма ведется строительство 10 современных станций скорой медицинской помощи.

Об этом «Крым 24» сообщил директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.

По его словам, объекты появятся в населенных пунктах Саки, Евпатория и Черноморское. Площадь каждой станции составит 1000 квадратных метров.

Олефиренко добавил, что за последние годы в регионе открылось 46 постоянных пунктов для работников скорой помощи.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет в Крыму ввели в эксплуатацию пять подстанций службы скорой помощи. Сейчас продолжается строительство еще пяти таких объектов. Кроме того, за этот период автопарк дважды проходил обновление, на данный момент он составляет более 380 автомобилей.