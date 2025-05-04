В Крыму появятся 10 крупных станций скорой помощи

Об этом «Крым 24» сообщил директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.
По его словам, объекты появятся в населенных пунктах Саки, Евпатория и Черноморское. Площадь каждой станции составит 1000 квадратных метров.
Олефиренко добавил, что за последние годы в регионе открылось 46 постоянных пунктов для работников скорой помощи.
Ранее сообщалось, что за последние десять лет в Крыму ввели в эксплуатацию пять подстанций службы скорой помощи. Сейчас продолжается строительство еще пяти таких объектов. Кроме того, за этот период автопарк дважды проходил обновление, на данный момент он составляет более 380 автомобилей.