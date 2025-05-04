Ликсутов: экспорт Москвы в Узбекистан вырос на 20%

«За 2024 год объем столичных поставок вагонов для электропоездов, метро и трамваев в Республику Узбекистан увеличился более чем в 5 раз, а литий-ионных батарей — в 9 раз. Также Москва экспортирует в страну электрические устройства, железнодорожную технику, безалкогольные напитки, продукцию для детей и другие востребованные товары», — прокомментировал Максим Ликсутов.