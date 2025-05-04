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Ликсутов: экспорт Москвы в Узбекистан вырос на 20%

В 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Узбекистан увеличился на 20 процентов в годовом исчислении.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За 2024 год объем столичных поставок вагонов для электропоездов, метро и трамваев в Республику Узбекистан увеличился более чем в 5 раз, а литий-ионных батарей — в 9 раз. Также Москва экспортирует в страну электрические устройства, железнодорожную технику, безалкогольные напитки, продукцию для детей и другие востребованные товары», — прокомментировал Максим Ликсутов.

Московские предприятия экспортируют в Узбекистан продукцию машиностроения, фармацевтической, строительной и косметической промышленности. В 2024 году заметен рост поставок приборов на 67%, а также пищевой продукции и напитков на 20 процентов.

«Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию партнерских отношений со странами Центральной Азии, в том числе Узбекистаном», — подчеркнул Анатолий Гарбузов.

Московский центр «Моспром» и нацпроект «Международная кооперация и экспорт» активно помогают предприятиям развивать экспорт. Предоставляют финансовую, логистическую поддержку, доступ к маркетплейсам и экспертной аналитике через платформу «Мой экспорт».