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С застройщика одной из высоток власти Новосибирска требуют 2 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от мэрии города к жилищно-строительному кооперативу «Садко», который занимался строительством проблемного многоэтажного дома на улице Кропоткина.

Источник: ТАСС

Ввод объекта в эксплуатацию стал невозможен.

Пока не раскрыты детали финансовых претензий муниципалитета, известна лишь сумма иска — 2 065 483 рубля. Скорее всего, речь идет о взыскании задолженности за аренду земельного участка, предоставленного под строительство, сообщает издание «Прецедент».

ЖСК «Садко» несколько лет выступал застройщиком дома по адресу Кропоткина, 104а, однако кооператив только привлекал новых дольщиков, которые в итоге потеряли как свои деньги, так и право на жилье.

В результате ЖСК обанкротился, а высотка осталась недостроенной и безнадежной из-за множества нарушений. Строительство началось еще в 2001 году.