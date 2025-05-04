С застройщика одной из высоток власти Новосибирска требуют 2 млн рублей

Ввод объекта в эксплуатацию стал невозможен.
Пока не раскрыты детали финансовых претензий муниципалитета, известна лишь сумма иска — 2 065 483 рубля. Скорее всего, речь идет о взыскании задолженности за аренду земельного участка, предоставленного под строительство, сообщает издание «Прецедент».
ЖСК «Садко» несколько лет выступал застройщиком дома по адресу Кропоткина, 104а, однако кооператив только привлекал новых дольщиков, которые в итоге потеряли как свои деньги, так и право на жилье.
В результате ЖСК обанкротился, а высотка осталась недостроенной и безнадежной из-за множества нарушений. Строительство началось еще в 2001 году.