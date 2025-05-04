Сбербанк вводит новую комиссию: за что придётся платить

По информации портала RSN, глава крупнейшего российского банка Герман Греф подтвердил, что Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для клиентов других банков. «Да, конечно, мы будем вводить такую плату, так как у нас появилась такая возможность», — отметил он.