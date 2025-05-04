Сбербанк вводит новую комиссию: за что придётся платить

Сбербанк планирует воспользоваться этой возможностью, сообщает ИА DEITA.RU.
По информации портала RSN, глава крупнейшего российского банка Герман Греф подтвердил, что Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для клиентов других банков. «Да, конечно, мы будем вводить такую плату, так как у нас появилась такая возможность», — отметил он.
Ранее все платежные системы придерживались правила бесплатного снятия наличных, при котором банк-эмитент карты компенсировал банку-владельцу банкомата все расходы. Однако, как сообщает издание «Ведомости», банки смогут взимать комиссию только в том случае, если другие платежные системы последуют примеру Visa и изменят свои правила.
В ближайшее время аналогичные изменения могут коснуться и Mastercard. Представитель национальной платежной системы «Мир» заявил, что система не планирует вводить дополнительные сборы для держателей карт.
Финансист Егор Григоренко считает, что введение комиссии за снятие наличных направлено на стимулирование клиентов к безналичным расчетам. Банки, а также платежные системы Visa и Mastercard получают значительно большую прибыль от безналичных операций по сравнению с наличными.
Таким образом, введение комиссии будет выгодно большинству банков и платежных систем. Размер сбора может составить 2−3%, что превышает тарифы на безналичные операции. В России наблюдается постепенный отказ от наличных уже последние пять лет, и новые комиссии могут ускорить этот процесс.