В Омской области появится новый зерновой склад ёмкостью 30 тысяч тонн

В Омской области продолжается развитие инфраструктуры для хранения сельскохозяйственной продукции. На фоне роста объёмов производства зерновых и масличных культур в регионе повышаются требования к качеству и условиям хранения сырья. Для решения этой задачи строятся новые мощности.
Как сообщили в правительстве региона, ООО «Омское продовольствие» реализует инвестиционный проект по строительству склада силосного типа. Новый объект рассчитан на единовременное хранение 30 тысяч тонн зерна. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца текущего года.
Сегодня в Омской области уже работают зернохранилища общей мощностью более 4,8 млн тонн. Однако с учётом стабильного роста урожайности и расширения посевных площадей, этого объёма становится недостаточно. Новый склад позволит не только увеличить объём хранения, но и создать условия для более эффективного распределения и сохранения качества зерна.