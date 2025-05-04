В Омской области появится новый зерновой склад ёмкостью 30 тысяч тонн

Сегодня в Омской области уже работают зернохранилища общей мощностью более 4,8 млн тонн. Однако с учётом стабильного роста урожайности и расширения посевных площадей, этого объёма становится недостаточно. Новый склад позволит не только увеличить объём хранения, но и создать условия для более эффективного распределения и сохранения качества зерна.