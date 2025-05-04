«Избушки с резными драконами»: в Краснолесье строят комплекс для туристов

С 1 мая по выходным и праздничным дням в Краснолесье начал курсировать рельсобус. Поезд отправляется с Южного вокзала в 9:55 и прибывает на конечный пункт в 12:35. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправится в 18:25 и прибудет на Южный вокзал в 21:00. Время в пути — 2 часа 41 минута.