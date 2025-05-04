«Избушки с резными драконами»: в Краснолесье строят комплекс для туристов

В Нестеровском округе на въезде в Краснолесье строят комплекс для туристов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал глава администрации муниципалитета Алексей Родин.
Собственник уже возвёл стены нескольких строений. Коньки крыш украсили фигурами в виде драконьих голов.
«Планируется проект по созданию объекта для велотуристов. Объекты не капитальные, соответственно, разрешения на строительство они не требуют», — рассказал Алексей Родин.
Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru, на территории комплекса появится кафе и несколько гостиничных номеров. Владелец участка также планирует построить бани.
С 1 мая по выходным и праздничным дням в Краснолесье начал курсировать рельсобус. Поезд отправляется с Южного вокзала в 9:55 и прибывает на конечный пункт в 12:35. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправится в 18:25 и прибудет на Южный вокзал в 21:00. Время в пути — 2 часа 41 минута.