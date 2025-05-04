На ремонт дорог в пяти районах Уфы потратят 344 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы планирует выбрать подрядчика восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий в Калининском, Кировском, Октябрьском, Ленинском и Демском районах. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена составляет 344 млн рублей. Конкурс назначен на 16 мая.