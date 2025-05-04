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На ремонт дорог в пяти районах Уфы потратят 344 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы планирует выбрать подрядчика восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий в Калининском, Кировском, Октябрьском, Ленинском и Демском районах.

Источник: РИА "Новости"

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы планирует выбрать подрядчика восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий в Калининском, Кировском, Октябрьском, Ленинском и Демском районах. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена составляет 344 млн рублей. Конкурс назначен на 16 мая.

Подрядчик должен провести подготовительные работы на площади 156,74 тысячи квадратных метров, уложить выравнивающий слой, покрытие, обочины на площади 2,48 тысячи квадратных метров, установить 84 люка.

Работы необходимо завершить до августа 2026 года.