Свыше 30 автобусных маршрутов временно изменили движение в Астане

Временно изменится схема движения маршрутов № 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17,18, 22, 22А, 28, 30, 31, 33, 41, 44, 55Б, 60, 64, 73, 80, 84, 505, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327.
Новые схемы движения автобусных маршрутов можно посмотреть здесь.
Об этом сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, передает агентство Kazinform.
Временно изменится схема движения маршрутов № 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17,18, 22, 22А, 28, 30, 31, 33, 41, 44, 55Б, 60, 64, 73, 80, 84, 505, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327.
Новые схемы движения автобусных маршрутов можно посмотреть здесь.