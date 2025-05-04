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Свыше 30 автобусных маршрутов временно изменили движение в Астане

Об этом сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, передает агентство Kazinform.

Источник: Kazinform

Временно изменится схема движения маршрутов № 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17,18, 22, 22А, 28, 30, 31, 33, 41, 44, 55Б, 60, 64, 73, 80, 84, 505, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327.

Новые схемы движения автобусных маршрутов можно посмотреть здесь.