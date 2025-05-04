В Ростовской области ищут врачей на зарплату 300 тысяч

Но не всем специалистам готовы платить такую сумму. К примеру, на высокую зарплату может рассчитывать стоматолог-ортопед. А дерматовенеролог, анестезиолог-реаниматолог и врач ультразвуковой диагностики будет получать на 100 тысяч меньше.