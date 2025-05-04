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В Ростовской области ищут врачей на зарплату 300 тысяч

На большую зарплату в Ростовской области могут рассчитывать стоматологи-ортопеды.
Источник: Комсомольская правда

Врачам в Ростовской области готовы платить по 300 тысяч в месяц. Такие данные появились на одном из сайтов по поиску работы.

Но не всем специалистам готовы платить такую сумму. К примеру, на высокую зарплату может рассчитывать стоматолог-ортопед. А дерматовенеролог, анестезиолог-реаниматолог и врач ультразвуковой диагностики будет получать на 100 тысяч меньше.

Аналитики сайта по поиску работы заметили, что в Ростовской области наблюдается дефицит медиков. В прошлом году в этой сфере было 15 тысяч свободных вакансий.