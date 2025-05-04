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Трамп: США придется снизить импортные пошлины на товары из Китая

Глава Белого дома заявил, что экономика КНР находится в очень плохом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки будут вынуждены снизить импортные пошлины на товары из Китая, без этого шага торговые отношения между странами станет невозможно развивать, заявил американский президент Дональд Трамп.

«В определенный момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними дела», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп отметил, что не станет снижать пошлины ради того, чтобы начать вести диалог между Вашингтоном и Пекином.

Он также заявил, что из-за введенных США пошлин экономика КНР рушится.

«Их фабрики закрываются. Уровень безработицы у них зашкаливает. Я не стремлюсь делать это с Китаем их экономика находится в очень плохом состоянии», — заявил Трамп.

Ранее в Министерстве коммерции КНР сообщили, что занимаются оценкой сообщений, направленных со стороны США по поводу возможности торговых переговоров.

Напомним, 2 апреля Трамп заявил о вводе торговых пошлин в отношении товаров из Китая в размере 34%, Пекин в ответ ввел такие же тарифы в отношении США. Американская стороны, в свою очередь, увеличила их размер до 104%. КНР в ответ — до 84%. Затем Трамп решил поднять пошлины до 145%.