Трамп: США придется снизить импортные пошлины на товары из Китая

Напомним, 2 апреля Трамп заявил о вводе торговых пошлин в отношении товаров из Китая в размере 34%, Пекин в ответ ввел такие же тарифы в отношении США. Американская стороны, в свою очередь, увеличила их размер до 104%. КНР в ответ — до 84%. Затем Трамп решил поднять пошлины до 145%.