Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 5 мая после выходных

Национальный банк увеличил курсы валют на 5 мая 2025 года, понедельник. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля подросли после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 5 мая, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0405 белорусского рубля, 1 евро — 3,4492 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6557 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 2 мая, субботу, 3 мая, и воскресенье, 4 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в понедельник, 5 мая, выросли. Ощутимее при этом изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0123 белрубля, курс евро стал вше на 0,0075 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0018 белрубля.
Тем временем Минобразования отказалось от ряда запретов для репетиторов в Беларуси.