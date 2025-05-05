Россия обогнала Германию по доле безналичных расчетов в торговле и сервисе

Во многих немецких предприятиях общественного питания сегодня можно встретить табличку «Cash only». Это значит, что даже при наличии банковского терминала у вас примут только наличные. Такая система позволяет предпринимателям фиксировать прибыль, минуя банковские счета, и не показывать ее в налоговых декларациях", — отметил Хаминский.