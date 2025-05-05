Россия обогнала Германию по доле безналичных расчетов в торговле и сервисе на 11%, крупнейшей европейской экономике следовало бы перенять опыт России, заявил aif.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Эксперт отметил, что парламентская коалиция в Германии приняла план обязательных к принятию законопроектов. Один из них должен обязать владельцев кафе и ресторанов иметь устройства для приема электронных платежей.
"В Германии еще есть сферы, в которых возможно отмывание денежных средств, уклонение от уплаты налогов и другие неблаговидные деяния. Причем, речь идет о вполне легальных бизнесах, а вовсе не о наркотрафике, проституции или незаконной торговле оружием.
Во многих немецких предприятиях общественного питания сегодня можно встретить табличку «Cash only». Это значит, что даже при наличии банковского терминала у вас примут только наличные. Такая система позволяет предпринимателям фиксировать прибыль, минуя банковские счета, и не показывать ее в налоговых декларациях", — отметил Хаминский.
Он обратил внимание, что в 2025 году доля безналичных платежей в потребительской сфере достигла 75%. Для того, чтобы увеличить этот показатель на 25%, Германии потребовалось 15 лет, при этом опросы показывают, что большинство покупателей предпочитают оплату картами, но продавцы товаров сопротивляются этому тренду.
В то же время в России доля безналичных платежей в торговле и сервисе в 2025 году достигла 86%, подчеркнул юрист.
«К сожалению, в нынешней Европе система двойных стандартов, в том числе в вопросах противодействия отмыванию преступных доходов, привела к тому, что даже такие развитые страны, как Германия, оказываются в арьергарде технического прогресса в финансовой сфере», — резюмировал эксперт.
Ранее Хаминский заявил, что запрет на расчеты наличными за жилье не снизит риски обмана.