Рынок жилья накрывает «шринкфляция» — эксперт

Такое предупреждение сделал эксперт в области недвижимости, финансовый аналитик и автор Телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, за последний год средняя площадь квартир в России в сегменте «эконом» сократилась на 9% — с 41,6 до 38 квадратных метров, а в классе «комфорт» — на 12% — с 49 до 43,3 квадратов.
Наиболее заметно «шринкфляция» затронула жилье категории «бизнес», где площадь уменьшилась на 14% — с 57 до 49,3 метров. Это явление подразумевает уменьшение объема товара, в данном случае — площади квартир, при сохранении прежних цен или условий покупки. Такой подход позволяет застройщикам снижать свои затраты без потери прибыли.
Эксперт считает, что данное явление, активно развивающееся на рынке жилой недвижимости в России, не способствует улучшению демографической ситуации в стране, что является одной из ключевых задач.
Ранее российские риелторы предложили запретить покупку квартир за наличные. Соответствующее обращение было направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, а также в Росфинмониторинг и Следственный комитет.
Причиной составления письма стали сообщения о росте случаев мошенничества при сделках с жилой недвижимостью в России. Из-за махинаций при купле-продаже жилья как покупатели, так и продавцы теряют деньги и сами объекты.
Потери физических лиц оцениваются в 10−20 миллиардов рублей ежегодно, причем 90% случаев обмана происходит при расчетах наличными. Основная проблема сделок с наличными заключается в отсутствии доказательств передачи денег, что затрудняет выполнение условий договора купли-продажи.