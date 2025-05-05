В Минэке объяснили, как будут меняться зарплаты россиян от года к году

Рост реальных зарплат в 2025 году составит 6,8%
К 2028 году средняя зарплата россиян вырастет на 51,15%, достигнув 132 940 рублей. Об этом стало известно из прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на 2026−2028 годы.
«Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 51,15% за четыре года», — передает содержание прогноза газета «Ведомости». Отмечается, что в 2025 году зарплаты увеличатся на 16,8%, а темпы роста постепенно замедлятся: в 2026 году — на 11,4%, в 2027 году — на 8,3%, и в 2028 году — на 7,3%. В консервативном сценарии темпы роста также незначительно изменятся, предполагая, что в 2028 году зарплаты достигнут 127 423 рублей.
Реальные зарплаты, учитывая инфляцию, вырастут более скромно: в базовом сценарии их рост составит 6,8% в 2025 году и постепенно снизится до 3,2% к 2028 году. Ожидается также рост численности рабочей силы и стабильный уровень безработицы на уровне 2,5%.