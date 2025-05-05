В Минэке объяснили, как будут меняться зарплаты россиян от года к году

«Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 51,15% за четыре года», — передает содержание прогноза газета «Ведомости». Отмечается, что в 2025 году зарплаты увеличатся на 16,8%, а темпы роста постепенно замедлятся: в 2026 году — на 11,4%, в 2027 году — на 8,3%, и в 2028 году — на 7,3%. В консервативном сценарии темпы роста также незначительно изменятся, предполагая, что в 2028 году зарплаты достигнут 127 423 рублей.