В России хотят ввести льготы для детей войны и тружеников тыла: об инициативе

Дети Великой Отечественной войны и труженики тыла могут начать получать единые социальные льготы. С такой инициативой выступили депутаты от «Справедливой России — За правду». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе партии.
Депутаты также предложили ввести поддержку для граждан, отмеченных орденами и медалями СССР за труд во время Великой Отечественной войны. Законопроект предполагает, в том числе, предоставление льгот для детей, которым на момент окончания боевых действий было менее 18 лет, а также тем, кто работал в тылу в 1941—1945 годах. Одно из условий — трудящиеся должны иметь выслугу не менее полугода.
«Представленный проект федерального закона подготовлен в целях закрепления государственных гарантий отдельным категориям граждан, пострадавшим в период Великой Отечественной войны и не получающих до настоящего времени никаких дополнительных мер социальной поддержки», — сказано в пояснительной записке.
В ГД также предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда». Это коснется исключительно работников заводов ОПК.