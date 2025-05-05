В России хотят ввести льготы для детей войны и тружеников тыла: об инициативе

Депутаты также предложили ввести поддержку для граждан, отмеченных орденами и медалями СССР за труд во время Великой Отечественной войны. Законопроект предполагает, в том числе, предоставление льгот для детей, которым на момент окончания боевых действий было менее 18 лет, а также тем, кто работал в тылу в 1941—1945 годах. Одно из условий — трудящиеся должны иметь выслугу не менее полугода.