Зарплаты в России вырастут в полтора раза: названа примерная дата

Среднемесячные номинальные получки могут достигнуть 132 940 рублей. Согласно прогнозу ведомства, динамика реальных заработных плат будет скромнее: в 2025 году они увеличатся на 6,8%, после чего показатель вырастет на на 5,7% в 2026 году на 4,1% в 2027 году. В 2028 году зарплаты вырастут на 3,2%. Кроме того, в стране ожидается стабильный уровень безработицы на уровне 2,5%.