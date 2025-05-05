Зарплаты в России вырастут в полтора раза: названа примерная дата

Россияне начнут получать примерно в полтора раза больше к 2028 году. Так, средняя зарплата вырастет на более чем 51%. Об этом свидетельствуют данные прогноза Минэкономразвития.
Среднемесячные номинальные получки могут достигнуть 132 940 рублей. Согласно прогнозу ведомства, динамика реальных заработных плат будет скромнее: в 2025 году они увеличатся на 6,8%, после чего показатель вырастет на на 5,7% в 2026 году на 4,1% в 2027 году. В 2028 году зарплаты вырастут на 3,2%. Кроме того, в стране ожидается стабильный уровень безработицы на уровне 2,5%.
Что касается 2025 года, в Министерстве считают, что зарплаты увеличатся на 16,8% до декабря. В 2026 году ожидается рост получек на 11,4%. Далее темпы роста реальных зарплат будут падать.
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