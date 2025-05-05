Авиакомпания NordStar украсила свои самолёты к 9 мая

Самолеты авиакомпании NordStar теперь несут на своих фюзеляжах этот значимый символ, который напоминает о подвиге ветеранов и о том, как важна память о тех, кто сражался за жизнь страны и следующих поколений. Этот жест станет не только данью уважения, но и вдохновением для всех пассажиров, которые отправляются в свои путешествия.
Напомним, что авиакомпания NordStar активно готовится к празднику и уже запустила акцию в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и дарит промокод на скидку при покупке билетов для семейных путешествий всем пассажирам. Также двойные мили получат пассажиры, которые приобрели билеты на 9 мая в города, сыгравшие ключевую роль в Великой Отечественной войне — Москва, Санкт-Петербург и Волгоград.
Ежегодно авиакомпания NordStar предлагает ветеранам Великой Отечественной войны и их сопровождающим воспользоваться бесплатными перелетами по любому регулярному направлению в течение всего года.
В полете в честь праздника авиакомпания NordStar угостит своих пассажиров полевой кухней и встретит патриотической музыкой на борту, на выборочных рейсах пройдет концерт живой музыки, а также ещё много других приятных сюрпризов ожидает пассажиров авиакомпании NordStar.