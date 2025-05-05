Авиакомпания NordStar украсила свои самолёты к 9 мая

Самолеты авиакомпании NordStar теперь несут на своих фюзеляжах этот значимый символ, который напоминает о подвиге ветеранов и о том, как важна память о тех, кто сражался за жизнь страны и следующих поколений. Этот жест станет не только данью уважения, но и вдохновением для всех пассажиров, которые отправляются в свои путешествия.