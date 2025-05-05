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Экс-глава «Роснано» Чубайс не заинтересован в сохранении своих активов в России

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и еще семеро фигурантов его арбитражного дела не заинтересованы в сохранении своих активов на территории России и могут попытаться вывести их за рубеж после снятия ареста. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Чубайс может вывести свои активы из России.

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и еще семеро фигурантов его арбитражного дела не заинтересованы в сохранении своих активов на территории России и могут попытаться вывести их за рубеж после снятия ареста. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

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«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у “Роснано” есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — говорится в определении суда. Документ попал в распоряжение ТАСС.

Ряд ответчиков в настоящее время пребывают за пределами Российской Федерации, а в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела. В частности, А. Б. Чубайс и Ю. А. Удальцов покинули территорию России. В отношении О. В. Киселева и Б. Г. Подольского ведутся уголовные расследования: Киселев выехал из страны и объявлен в международный розыск, тогда как Подольский арестован.

В связи с этим «Роснано» ходатайствовало о наложении ареста на их имущество для предотвращения возможного вывода активов за границу. Решение суда направлено на обеспечение сохранности имущества до рассмотрения иска по существу.

Имущество Чубайса и еще семерых экс-руководителей «Роснано» было арестовано по ходатайству государственной корпорации, потребовавшей взыскать с них 5,6 миллиарда рублей. Данный иск подан в связи с проводимым расследованием деятельности бывших управляющих компании, в рамках которого ранее были задержаны три бывших заместителя Чубайса.

Ранее сообщалось Чубайс подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с принадлежащего ему имущества. Среди оснований для отмены обеспечительных мер в документе указана: «заведомая необоснованность иска “Роснано”».