Экс-глава «Роснано» Чубайс не заинтересован в сохранении своих активов в России

Ряд ответчиков в настоящее время пребывают за пределами Российской Федерации, а в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела. В частности, А. Б. Чубайс и Ю. А. Удальцов покинули территорию России. В отношении О. В. Киселева и Б. Г. Подольского ведутся уголовные расследования: Киселев выехал из страны и объявлен в международный розыск, тогда как Подольский арестован.