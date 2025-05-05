Московский суд разрешил IKEA выплатить долг в рассрочку

Еще в апреле 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Федеральной налоговой службы, признав перевод свыше 12,9 миллиарда рублей компанией «Торг» на счета ирландской Fami Limited, также аффилированной с IKEA, недействительной сделкой. Суд постановил взыскать указанную сумму с «Торга» в доход государства. Впоследствии, в декабре того же года, в ходе рассмотрения дела, ФНС отозвала требования по иску на сумму примерно 3,7 миллиарда рублей, тогда как «Торг» признал обоснованность оставшейся части требований в размере около 9,3 миллиарда рублей.