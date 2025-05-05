Юрист Кузнецова: прибавку к пенсии летом получит ряд категорий пенсионеров

Кроме этого, дополнительные выплаты для бывших авиаторов и горняков также будут пересмотрены в августе за счет средств работодателей — эти корректировки производятся ежеквартально. Параллельно с 1 июня и 1 июля планируется двукратное увеличение страховых пенсий для граждан, достигших 80-летнего возраста.