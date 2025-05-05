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Юрист Кузнецова: прибавку к пенсии летом получит ряд категорий пенсионеров

Россиянам рассказали, кто сможет получить прибавку к пенсии летом 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

C начала августа 2025 года трудоустроенные пенсионеры смогут получать дополнительную выплату, размер которой будет рассчитываться исходя из количества пенсионных баллов, заработанных в 2024 году. Как уточнила юрист Елена Кузнецова в разговоре с life.ru, максимальный размер подобной прибавки достигнет 437 рублей.

По словам эксперта, размер доплаты определяется не от актуальной пенсии работающего гражданина, а от суммы, которую он получал бы, если бы не продолжал трудовую деятельность.

«С 1 августа 2025 года работающим пенсионерам повысят выплаты на основе пенсионных баллов, которые были зачислены за 2024 год», — пояснила Кузнецова.

Уточняется, что с начала 2025 года для работающих пенсионеров возобновлена индексация выплат, размер которой соответствует показателю инфляции за 2024 год и составляет 9,5%.

Кроме этого, дополнительные выплаты для бывших авиаторов и горняков также будут пересмотрены в августе за счет средств работодателей — эти корректировки производятся ежеквартально. Параллельно с 1 июня и 1 июля планируется двукратное увеличение страховых пенсий для граждан, достигших 80-летнего возраста.

Ранее KP.RU писал, что с 1 июля 2025 года повышаются тарифы ЖКХ — средний размер индексации — 11,9%.