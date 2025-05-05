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Депутат Аксаков: в РФ хотят запустить налоговые льготы для работодателей

Депутат Аксаков рассказал, что в России могут появиться налоговые льготы для работодателей.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят ввести налоговые льготы для тех компаний, которые помогают работникам копить на пенсию. Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, инициатива получила одобрение властей и может быть реализована уже в 2026 году.

Как пояснил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, по новым правилам компании смогут списывать свои доплаты к пенсиям работников как обычные расходы бизнеса.

По мнению старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, налоговые льготы для компаний могут сильно увеличить количество людей, которые копят на пенсию через эту программу, и общую сумму накоплений.

Накануне группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой о том, чтобы дети Великой Отечественной войны и труженики тыла стали получать единые социальные льготы.