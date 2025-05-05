Депутат Аксаков: в РФ хотят запустить налоговые льготы для работодателей

В России хотят ввести налоговые льготы для тех компаний, которые помогают работникам копить на пенсию. Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, инициатива получила одобрение властей и может быть реализована уже в 2026 году.