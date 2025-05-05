Правительство РФ готовится ускорить работу над бюджетом

«Правительство готовится ускорить работу над бюджетом. В поправках к правилам его составления Минфин внедрил идеи аппарата правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко по убыстрению внутренней работы — отказ от избыточных бумаг, автоматизацию процессов и “параллельное” согласование решений с опорой на информатизацию управления казной», — сообщил «Коммерсант».