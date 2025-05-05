К середине 2026 года в Сальске появится новый автовокзал

Одна из самых проблемных тем — восстановление автовокзала в районном центре. Прежнее здание частный собственник снес. Сегодня пассажиров обслуживают в маленьком, неприспособленном помещении. По этому вопросу в адрес местных властей поступает большое количество обращений от жителей.
По поручению Юрия Слюсаря представители регионального минтранса встретились с владельцем участка, обсудили план строительства нового автовокзала. Летом 2026 года собственник пообещал поставить модульное здание. Глава региона поставил задачу держать этот вопрос на постоянном контроле.
В Сальске не работает еще один транспортный объект — железнодорожный вокзал. Строительство нового здания заморожено несколько лет назад. Юрий Слюсарь сообщил, что будет обсуждать решение этой проблемы с руководством Российских железных дорог.
Еще одна тема, которую жители подняли на встрече, — судьба роддома. Как сообщил министр здравоохранения Юрий Кобзев, вскоре он продолжит работу.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.