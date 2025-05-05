В 2025 году работами охватят 13 тысяч километров автодорог

«Большое значение имеет программа среднего ремонта межобластных и межрайонных автодорог. Масштабным средним ремонтом охвачено 7 тыс. километров дорог, включая такие участки, как “Жезказган — Петропавловск”, “Мукыр — Кульсары”, “Кандыагаш — Эмба — Иргиз”, “Костанай — Карабутак”, “Усть-Каменогорск — Шемонаиха”, “Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи”, “Уральск — Атырау” и др. Эти работы позволят значительно улучшить состояние покрытия на участках дорог, где в течение четырёх и более межремонтных периодов не проводились ремонтные работы», — отмечает пресс-служба министерства транспорта.