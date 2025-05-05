В 2025 году работами охватят 13 тысяч километров автодорог

По данным ведомства, запланирована реализация ряда новых проектов по строительству и реконструкции общей протяженностью более 1 тыс. км, таких как «Караганды — Жезказган», «Актобе — Улгайсын», «Атырау — Доссор», Обходы городов Сарыагаш, Рудный, Петропавловск и Кызылорда.
Продолжится реализация переходных проектов по реконструкции дорог республиканского значения общей протяженностью более 2 тыс. км, начатых в предыдущие годы. Среди объектов — автодороги «Калбатау — Майкапчагай», «Курты — Конаев», «Кызылорда — Жезказган» и «Узынагаш — Отар».
«Большое значение имеет программа среднего ремонта межобластных и межрайонных автодорог. Масштабным средним ремонтом охвачено 7 тыс. километров дорог, включая такие участки, как “Жезказган — Петропавловск”, “Мукыр — Кульсары”, “Кандыагаш — Эмба — Иргиз”, “Костанай — Карабутак”, “Усть-Каменогорск — Шемонаиха”, “Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи”, “Уральск — Атырау” и др. Эти работы позволят значительно улучшить состояние покрытия на участках дорог, где в течение четырёх и более межремонтных периодов не проводились ремонтные работы», — отмечает пресс-служба министерства транспорта.
Дополнительно планируется охватить работами порядка 4 тыс. километров автодорог местного значения.
Напомним, ранее стало известно о планах к 2030 году реализовать масштабный проект по улучшению транспортной инфраструктуры. Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тыс. км, из которых 3,7 тыс. км — дороги I категории.
- Кызылорда — Жезказган (208 км).
- Актобе — Улгайсын (234 км).
- Караганда — Жезказган (572 км).
- Обход города Сарыагаш (102 км).
- Обход города Кызылорда (20 км).
- Кызылорда — Саксаульск (470 км).
- Атырау — Доссор (86 км).
- Обход города Рудный (16,9 км).
- Жанаозен — Кендирли (156 км).
- Обход города Петропавловск (8 км).
- Обход города Туркестан (29,6 км).
- Астана — Костанай — граница с РФ (830 км).
- Обход города Шымкент (48 км).
- Атырау — Уральск (средний ремонт, 516 км).
- Атырау — Чапай (136 км).
- Алматы — Талгар — Байдыбек би (68 км).
- Алматы — Ушконыр (48 км).
- Бейнеу — Саксаульск (736 км).
- Мост через реку Урал (6,5 км).
Общий объем инвестиций для реализации этих проектов составит более 9 трлн тенге. В настоящий момент ведется работа по привлечению инвесторов.