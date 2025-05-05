Дорога в обход круглогодичного курорта может появиться в Приморье

Напомним, курортный комплекс, в обход которого пройдет трасса, планируется возвести в бухте Алеут, рядом с морским заповедником и островом Фуругельма. Проект включает семь отелей разного уровня и апартаменты на 3800 номеров. Общая площадь застройки превысит 150 га, а протяженность береговой линии составит 1,5 км. Предполагаемые инвестиции — около 30 млрд рублей. Ранее также стала известна примерная стоимость отдыха на будущем курорте.