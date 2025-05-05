В России могут появиться новые модели китайских автомобилей

«Несколько новых моделей китайских автопроизводителей, представленных на Шанхайском автосалоне, могут выйти на российский рынок. Среди них гибридные Zeekr 9X и Avatr 07, которые могут составить конкуренцию уже известным на российском рынке брендам, как LiXiang», — сообщил «Коммерсант», со ссылкой на источники. Там же отметили, что на автосалоне в Шанхае уже были представлены автомобили марок Chery, Jetour, Zeekr, Avatr и Soueast. Некоторые из этих машин уже подтвердили планы поставок в Россию.