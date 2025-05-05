В РФ компаниям будут помогать стимулировать сотрудников копить на пенсию

Налоговые льготы планируется запустить для российских организаций, которые будут участвовать в софинансировании программы долгосрочных сбережений (ПДС) своих сотрудников, сообщают «Известия».
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил журналистам, что власти одобряют такую инициативу. По его словам, указанная мера должна заработать с 2026 года.
В свою очередь, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков пояснил, что организации смогут учитывать взносы в ПДС сотрудников как собственные расходы. Он уточнил, что это позволит им уменьшить базу при оплате налога на прибыль.
Идею ввести соответствующие налоговые льготы для таких работодателей выдвинул ещё в июне 2024 года президент России Владимир Путин. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности недавно одобрила это предложение.
Согласно исследованию негосударственного пенсионного фонда «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру», в настоящее время 46% компаний готовы поддерживать участие сотрудников в ПДС. При этом половина указанных организаций решится на подобный шаг только при условии предоставления налоговых льгот.
Напомним, в апреле в партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) заявили, что в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект об освобождении женщин с детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По мнению авторов документа, инициатива должна снизить налоговую нагрузку и повысить уровень жизни семей, в которых есть дети.