В РФ компаниям будут помогать стимулировать сотрудников копить на пенсию

Напомним, в апреле в партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) заявили, что в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект об освобождении женщин с детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По мнению авторов документа, инициатива должна снизить налоговую нагрузку и повысить уровень жизни семей, в которых есть дети.