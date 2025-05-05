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Казахстан инвестировал более $10 млн в рыбное хозяйство

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Инвестиции Казахстана в рыбное хозяйство превысили 5,2 миллиарда тенге (1,07 миллионов долларов) в 2024 году.

Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

Минсельхоз республики сообщил, что по итогам 2024 года объем рынка рыбной продукции составил 94,6 тысячи тонн, что на 7% больше, чем в 2023-м.

Из этого объема 45,2 тыс. тонн приходится на вылов из естественных водоемов, а 18,2 тыс. тонн — на продукцию, выращенную в рыбоводных хозяйствах. Экспорт рыбной продукции составил 23,4 тыс. тонн.

сообщили в ведомстве

В стране реализовано 30 проектов мощностью 2,5 тысячи тонн, также продолжается реализация еще 50 инвестпроектов с прогнозируемым объемом производства до 50 тысяч тонн рыбы в год.

Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия, из которых 20 поставляют продукцию в страны ЕС. Более 50 наименований казахстанской рыбной продукции экспортируется в 21 страну мира.

Объем субсидий в отрасли с 2021 года увеличился в девять раз и в 2024 году достиг 4,5 миллиардов тенге (8,7 миллионов долларов).

Для рыбных хозяйств предусмотрено возмещение:

  • до 25% инвестиционных затрат;
  • 30% расходов на корма;
  • 50% — на приобретение молоди, маточного стада и ветеринарных препаратов.

В результате количество рыбоводных хозяйств за три года увеличилось вдвое — до 600.

Сейчас в Сенате рассматривается проект Закона «Об аквакультуре», направленный на стимулирование роста отрасли, повышение ее прозрачности и привлечение инвестиций.