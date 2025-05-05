Казахстан инвестировал более $10 млн в рыбное хозяйство

Минсельхоз республики сообщил, что по итогам 2024 года объем рынка рыбной продукции составил 94,6 тысячи тонн, что на 7% больше, чем в 2023-м.
Из этого объема 45,2 тыс. тонн приходится на вылов из естественных водоемов, а 18,2 тыс. тонн — на продукцию, выращенную в рыбоводных хозяйствах. Экспорт рыбной продукции составил 23,4 тыс. тонн.
В стране реализовано 30 проектов мощностью 2,5 тысячи тонн, также продолжается реализация еще 50 инвестпроектов с прогнозируемым объемом производства до 50 тысяч тонн рыбы в год.
Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия, из которых 20 поставляют продукцию в страны ЕС. Более 50 наименований казахстанской рыбной продукции экспортируется в 21 страну мира.
Объем субсидий в отрасли с 2021 года увеличился в девять раз и в 2024 году достиг 4,5 миллиардов тенге (8,7 миллионов долларов).
Для рыбных хозяйств предусмотрено возмещение:
- до 25% инвестиционных затрат;
- 30% расходов на корма;
- 50% — на приобретение молоди, маточного стада и ветеринарных препаратов.
В результате количество рыбоводных хозяйств за три года увеличилось вдвое — до 600.
Сейчас в Сенате рассматривается проект Закона «Об аквакультуре», направленный на стимулирование роста отрасли, повышение ее прозрачности и привлечение инвестиций.