Минэкономразвития ожидает, что к 2028 году зарплаты вырастут в 1,5 раза

Средняя зарплата работника в России к 2028 году вырастет на 51,15%, следует из прогноза Минэкономразвития, на который ссылается газета «Ведомости».
По оценкам ведомства, в 2025 году показатель достигнет значения в 102,7 тысячи рублей. В годовом выражении рост составит 16,8%.
В 2026 и 2027 годах ожидается увеличение зарплат на 11,4% и 8,3% соответственно. В 2028 году их средний размер должен составить 132,9 тысячи рублей (рост 7,3%).
В предыдущем прогнозе Минэкономразвития, обнародованном в сентябре 2024 года, предполагалось, что средняя зарплата в России к этому периоду увеличится до 119,3 тысячи рублей.
Напомним, ранее стало известно, что фракция «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме направила в правительство РФ законопроект, предусматривающий обязательную индексацию в стране заработной платы раз в квартал с учётом уровня инфляции. Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что действующие нормы об индексации представляют собой лишь рекомендацию и фактически применяются исключительно в бюджетных учреждениях, при этом только частично.