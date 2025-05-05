Минэкономразвития ожидает, что к 2028 году зарплаты вырастут в 1,5 раза

Напомним, ранее стало известно, что фракция «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме направила в правительство РФ законопроект, предусматривающий обязательную индексацию в стране заработной платы раз в квартал с учётом уровня инфляции. Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что действующие нормы об индексации представляют собой лишь рекомендацию и фактически применяются исключительно в бюджетных учреждениях, при этом только частично.