В Новосибирске ищут инвестора для создания третьего бизнес-инкубатора

В Новосибирске начали искать инвестора для создания третьего в городе бизнес-инкубатора. Планируется, что он разместится в Железнодорожном районе на улице Фабричная, 55а. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.