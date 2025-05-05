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В Новосибирске ищут инвестора для создания третьего бизнес-инкубатора

Его планируют построить на улице Фабричная.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске начали искать инвестора для создания третьего в городе бизнес-инкубатора. Планируется, что он разместится в Железнодорожном районе на улице Фабричная, 55а. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

— В адрес департамента поступила заявка от «Городского центра развития предпринимательства» на заключение сделки по привлечению инвестиций. МАУ «ГЦРП» планируется строительство административного здания с производственными, офисными и складскими помещениями для размещения бизнес-инкубатора, — уточнили в департаменте.

Площадь нового административного здания превысит тысячу квадратных метров, при этом планируемая площадь для размещения бизнес-инкубатора составит 440 «квадратов». Предполагается, что для реализации проекта потребуются инвестиции в размере около 75 млн рублей. Инвестора выберут в порядке конкурсной процедуры.