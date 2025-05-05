ЕАБР назвал причины роста инвестиций в Беларуси

Основным драйвером роста инвестиций стали закупки нового оборудования, объем которых вырос на 26,2% и обеспечил более половины общего прироста.
Кроме того, инвестиции активно росли как в частном секторе, так и среди государственных предприятий. По мнению аналитиков ЕАБР, этому способствовали снижение налогов на ввозимое оборудование и совершенствование инвестиционного законодательства.
Ожидаем расширение инвестиций по итогам года на фоне упрощения доступа к заемным средствам, в том числе благодаря смягчению требований для инвестиционного кредитования.
По последним данным Белстата, в первом квартале 2025 года в Беларуси использовано 10,8 миллиардов инвестиций в основной капитал.
Технологическая структура инвестиций в основной капитал следующая: строительно-монтажные работы — 46,7%, машины, оборудование, транспортные средства — 38,7%, прочие работы и затраты — 12,4%, объекты интеллектуальной собственности — 2,2%.
По формам собственности 36,7% составили государственные инвестиции в основной капитал, 57,2% — частные, 6,1% — иностранные.