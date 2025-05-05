Почему в магазинах стало много китайского пива

По словам Вячеслава Мамонтова, в России сегодня совсем немного импортного пива. Согласно последним данным аналитической компании Нильсен, в 2024 году — 4,1%. Более 95% всего пива производится в нашей стране. «Российские пивовары наращивают производство пива на фоне снижения импортных поставок из недружественных стран. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), общее количество всех пивоваренных производств в России превысило две тысячи. В целом, за последнее время мы видим обеление и локализацию рынка», — пояснил представитель отрасли.