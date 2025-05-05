Почему в магазинах стало много китайского пива

Поставки китайского пива выросли с начала года в 1,9 раз.
Поставки китайского пива в Россию выросли почти в два раза. О том, что на это повлияли акцизы для «недружественных» стран в интервью URA.RU рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.
«Так как с 1 января 2025 года ставка на ввоз импортного пива из недружественных стран выросла в России в 10 раз — с 0,1 до 1 евро за литр, стало больше пива из дружественных стран. Например, поставки из Китая в 2024 году выросли в 1,9 раза», — рассказал эксперт.
По словам Вячеслава Мамонтова, в России сегодня совсем немного импортного пива. Согласно последним данным аналитической компании Нильсен, в 2024 году — 4,1%. Более 95% всего пива производится в нашей стране. «Российские пивовары наращивают производство пива на фоне снижения импортных поставок из недружественных стран. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), общее количество всех пивоваренных производств в России превысило две тысячи. В целом, за последнее время мы видим обеление и локализацию рынка», — пояснил представитель отрасли.