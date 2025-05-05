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В Таганроге остановили строительство ангара для самолетов

Об этом сообщает сайт госзакупок.

Контракт на строительство ангара с пристройкой для таганрогского авиационного комплекса им. Бериева стоимостью около 194 млн рублей оказался в центре разбирательства. Компания из Башкортостана «Спецмонтажинжинерингтехнолоджи» подала жалобу в Управления Федеральной антимонопольной службы, обнаружив нарушения в документации закупки.

По мнению компании, в извещении отсутствует указание приоритета для российских товаров и услуг, что противоречит законодательству о поддержке отечественных производителей. Это ставит в неравное положение компании, ориентированные на российскую продукцию. Представители фирмы утверждают, что планировали предложить мебель, произведённую в России, но отсутствие преимуществ, указанных в документации, лишает их конкурентоспособности по сравнению с иностранными поставщиками.

Также, по мнению заявителя, нечётко прописаны требования к оснащению ангара мебелью: не указано необходимое ее количество, что затрудняет оценку предложений участников и может привести к спорам еще при исполнении контракта.