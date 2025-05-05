В Таганроге остановили строительство ангара для самолетов

По мнению компании, в извещении отсутствует указание приоритета для российских товаров и услуг, что противоречит законодательству о поддержке отечественных производителей. Это ставит в неравное положение компании, ориентированные на российскую продукцию. Представители фирмы утверждают, что планировали предложить мебель, произведённую в России, но отсутствие преимуществ, указанных в документации, лишает их конкурентоспособности по сравнению с иностранными поставщиками.