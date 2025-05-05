Почти 100% китайского импорта антрацита заняла Россия

Россия заняла почти 100% китайского импорта антрацита, пишет «Ъ».
Сообщается, что в марте 2025 года Китай импортировал 1,9 млн тонн антрацита. При этом почти весь его объем поступил из России.
По сравнению с 2024 годом, импорт этого вида топлива вырос на 59%. При этом закупки энергетического и металлургического угля в целом сократились на 9% и 3% соответственно.
Отмечается также, что рост поставок из РФ антрацита и металлургического угля увеличил общий экспорт угля из России в Китай на 16%, по сравнению с февралем, и на 6% год к году — до 7,3 млн тонн. В марте Россия экспортировала 16 млн тонн угля, а за первый квартал — 46,4 млн тонн.
Рост российских поставок может быть связан с перенаправлением новосибирского угля из портов юга в порты Дальнего Востока и с сокращением китайских закупок антрацита в США и Австралии.
Антрацит — это высококачественный каменный уголь, который используется в энергетике и металлургии.
Ранее Игорь Юшков заявлял, что Китай увеличит закупки энергоресурсов из России.