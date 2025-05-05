Почти 100% китайского импорта антрацита заняла Россия

Отмечается также, что рост поставок из РФ антрацита и металлургического угля увеличил общий экспорт угля из России в Китай на 16%, по сравнению с февралем, и на 6% год к году — до 7,3 млн тонн. В марте Россия экспортировала 16 млн тонн угля, а за первый квартал — 46,4 млн тонн.