Почему джин-тоники стали «пивным напитком»

Далеко не все пивные напитки опасны, напомнил Вячеслав Мамонтов. Этот термин закреплен в российском законодательстве. Пивным напитком пиво делает, например, добавление цедры цитрусовых. Или рис, который позволяет добиться более мягкого вкуса. «В составе пива не может быть добавленного этилового спирта, так как это напиток, в котором алкоголь достигается за счет естественного брожения», — уточнил Мамонтов.