Почти за 25 млн рублей отремонтируют отделение БСМП № 10 в Воронеже

Подрядчику необходимо будет до конца 2025 года капитально отремонтировать неврологическое отделение больницы, которое расположено на одиннадцатом этаже блока «А». Здесь предстоит провести демонтажные работы, обустроить перегородки, увеличив площади палат. По контракту победитель торгов обновит системы отопления и вентиляции, установит сплит-системы.