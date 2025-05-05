Почти за 25 млн рублей отремонтируют отделение БСМП № 10 в Воронеже

Это стало известно из портала госзакупок.
Подрядчика искали, с предложением максимальной стоимости контракта 26,7 млн рублей. На аукцион вышел только один заявитель, снизив начальную стоимость на почти 1,9 млн рублей.
Подрядчику необходимо будет до конца 2025 года капитально отремонтировать неврологическое отделение больницы, которое расположено на одиннадцатом этаже блока «А». Здесь предстоит провести демонтажные работы, обустроить перегородки, увеличив площади палат. По контракту победитель торгов обновит системы отопления и вентиляции, установит сплит-системы.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что местной жительнице «собрали» в воронежской больнице колено через микроразрез.