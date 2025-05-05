В Свердловской области подорожала говядина

В Свердловской области продолжают расти цены на мясо. Дорожает баранина и свинина. Однако выше всего в цене поднялась говядина. Курица, напротив, подешевела. Соответствующие данные опубликовал Свердловскстат.
За килограмм говядины свердловчанам придется выложить в среднем 691 рубль. Баранина поднялась в цене до 847 рублей. Всего за неделю два вида мяса подорожали на 20 рублей.
По данным Свердловскстата, к началу мая килограмм свинины подорожал до 386 рублей. А вот цены на курицу снизились до 202 рублей.
Помимо этого, дешеветь начали помидоры, огурцы, свекла, морковь и репчатый лук. Также упали в цене сливочное масло и водка.
Напомним, за первый квартал 2025 года средняя зарплата в Свердловской области достигла отметки в 69,9 тысячи рублей. Это на 10 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.